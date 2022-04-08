Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 8 maçtır puan alamayan 18. sıradaki Göztepe, 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor.

Hafta içinde Cherif Ndiaye'nin takımdan ayrıldığı Göztepe'de sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Wilker Angel yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, daha önceki 15 müsabakada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol bulan Göztepe, 13 gole engel olamadı.

Göztepe ile Kayserispor 16. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip 16.kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Göztepe ile Kayserispor bugüne kadar Süper Lig'de 15 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez Göztepe 4 kez kazanırken, 7 maç da berabere bitti.

Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle bitmişti.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 15 maçta 30 gol atıldı. Kayserispor bu maçlarda 13 gol atarken, Göztepe ise 17 gol attı.