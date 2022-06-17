Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda transfer dönemi başladı
Futbol'da, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yaz transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.
Etiketler: Transfer Haberleri TFF
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