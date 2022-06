Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Karşıyaka Fan Zone"da düzenlenen imza töreninde konuştu.

"Ufuk Sarıca taraftarımız ve camiamızın gönlünde taht kurmuş bir hocadır, onun yanında çok sevdiğim bir arkadaşımdır, kardeşimdir. Biz taraftarımızla var olan bir kulübüz. Tüm bu organizasyonlar da taraftarımızın dışarıda başını dik tutmak için yaptığımız organizasyonlar, çalışmalar. Yönetici arkadaşlarıma da bir parantez açıp onlara teşekkür etmek istiyorum."

"Transfer ücreti kamuoyuna yansıdığı gibi değil"

Büyükkarcı, görüştükleri Kenan Sipahi'nin transfer ücretinin kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel kurulda açıkladığımız bütçe bir kere taslak bütçe. Çok yüksek gibi laflar söyleniyor. Şöyle söyleyeyim, geçen senenin dolar bazındaki bütçesiyle bir kere aynı. Bu bütçeden algılanan sadece oyuncu bütçesi değil, bunun içinde yarısından fazlası da diğer harcamalar."

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bornova Belediyesi ile yaptıkları iş birliğin 5 yıl daha devam edeceğini kaydeden Büyükkarcı, "Bu sene takımı son dakika kurduk, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen iyi geçirdiğimiz bir sezondu. Orada tek hedefimiz başarı değil, üst yapıya hem yerli hem de yabancı oyuncu yetiştirmek" dedi.

"Yeni hedefler için sabırsızlanıyorum"

Başantrenör Ufuk Sarıca da Karşıyaka'nın kendisi için her zaman bir özel yer olduğunu vurgulayarak, "Her yönettiğim maç için, her burada bulunduğum dönem için devamlı gururlandım. Aynı şekilde de burada kendimi özel hissediyorum. Yeniden bir planlamayla beraber, yeni hedeflerin, yeni hayallerin peşinden koşacağımız için açıkçası sabırsızlanıyorum. Bu bağlamda başta başkanıma, yönetim kurulumuza, camiamıza ve elbette taraftarımıza bana gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum. Bu önemli çünkü sporun içinde sevgi son dönemde kaybolan bir simge" diye konuştu.

Pınar Karşıyaka'da 7 seneyi doldurduğunu ancak ilk senesi gibi heyecan duyduğunu kaydeden Sarıca, "Sonuç itibarıyla yeni koşulacak kulvarlar yeni hedefler var, yeni hayaller var. Bunu da bir an önce hep beraber başarmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

İmza törenine Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yöneticiler İlker Ergüllü ve Kerem Copcu'nun yanı sıra taraftarlar da katıldı.