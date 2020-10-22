Haber Giriş: Kaynak: AA
Futbolda iki hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin salı günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan hakemlerin 14 gün izole edileceği aktarıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:53
Sıradaki Haber
Kitap okuma alışkanlığını sahada kazanıyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz