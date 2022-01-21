Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü, Spor Toto 1. Lig'de 22'nci hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig'e 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek, TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 19'uncu, 2. Grup'ta ise 21'inci hafta karşılaşmaları oynanacak. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde ise 7. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Yarın:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)

23 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

13.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Pendikspor (Karaelmas K. Köksal)

Yarın:

12.30 Pazarspor-Nazilli Belediyespor (Pazar İlçe)

13.00 Kırklarelispor-Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kırşehir Belediyespor (Diyarbakır)

13.00 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu (Mustakil Atletizm Pisti)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Isparta 32 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Bucaspor 1928-Akhisarspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 1461 Trabzon FK-İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Ankaraspor-Niğde Anadolu FK (Osmanlı)

13.00 Somaspor-Adıyaman FK (Soma Atatürk)

13.00 Bodrumspor-Diyarbekirspor (Bodrum İlçe)

13.00 Çorum FK-Ergene Velimeşespor (Çorum Şehir)

13.00 Sarıyer-Sakaryaspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Turgutluspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor (7 Ocak)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

23 Ocak Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Fatsa Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Sancaktepe FK-Karaman Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Kahta 02-Osmaniyespor (Kahta İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Hendekspor-Bergama Belediyespor (Hendek Atatürk)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor (Dumlupınar)

13.00 Formül Erbaaspor-Arnavutköy Belediyespor (Erbaa İlçe)

13.00 Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK (Elazığ Doğukent)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Şile)

23 Ocak Pazar:

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Alagöz Holding Iğdır FK (Siirt Atatürk)

13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bayrampaşa (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Kızılcabölükspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.00 Hacettepe-İskenderunspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor (Dağılgan)

13.00 Kuşadasıspor-Altındağspor (Kuşadası Özer Türk)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Yomraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Çarşambaspor (Darıca İlçe)

3. Grup:

23 Ocak Pazar:

13.00 Orduspor 1967-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Ordu)

13.00 Esenler Erokspor-Fethiyespor (Esenler Erokspor)

13.00 İçel İdmanyurdu-Karşıyaka (Mersin)

13.00 Mardin 1969-Ağrı 1970 (Mardin 21 Kasım)

13.00 Kardemir Karabükspor-Çankaya FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Criptoswaps Edirnespor-Ceyhanspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Modafen (Of İlçe)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Belediye Derincespor (Başpınar)

Turkcell Kadın Süper Ligi

A Grubu:

23 Ocak Pazar:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yenisahra)

12.00 Altay-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziemir İlçe)

12.00 Hatayspor-Fenerbahçe (Defne Belediyesi Atatürk)

12.00 Kocaeli Bayan FK-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Mehmet Ali Kağıtçı)

12.00 Fatih Vatanspor-Kireçburnu (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Beşiktaş Vodafone-1207 Antalyaspor Kadın FK (Gebze Alaettin Kurt)

B Grubu:

Yarın:

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Galatasaray Hepsiburada Kadın FK (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)

23 Ocak Pazar:

12.00 ALG Spor-Bitexen Sivasspor Kadın FK (Batur)

12.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 Kayseri Kadın FK-Dudullu (Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücü (Muharrem Gülergin Suni Çim)

12.00 Konak Belediyespor-Fatih Karagümrük (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)