Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
FIFA'dan kiralık oyuncu transferine sınırlama
[Fotoğraf: AA]
FIFA, kiralık oyuncu transferlerine sınırlama getirdiğini açıkladı. Takımlar, Temmuz 2024 itibari ile en çok 6 oyuncuyu kiralık olarak transfer edebilecek.
FIFA, kiralık oyuncuların transferlerine sınırlama getirdi. Hem gelen hem de giden oyuncular için geçerli olan 6 oyuncu sınırlaması, 2024'ten itibaren uygulanacak.
21 yaş altı oyuncular ve kulüp altyapılarından yetişmiş oyuncular bu kuraldan muaf tutulacak. Sınırlama 3 yıl içinde kademeli olarak gerçekleşecek.
1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kulüpler maksimum 8 oyuncu kiralayabilecek.
1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında bu sınır 7 oyuncuya inecek.
1 Temmuz 2024 itibari ile kulüpler 6'dan fazla oyuncu kiralayamayacak.
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