Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

18 Ekim Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Ülker)

19.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

TFF 1. Lig

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Giresunspor (Osmanlı)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

17 Ekim Cumartesi:

14.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Manisaspor (Yeni Buca)

18 Ekim Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kemerspor 2003 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Çankaya FK-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Kızılcabölükspor-Ofspor (Kızılcabölük Semt)

15.00 1877 Alemdağspor-Arnavutköy Belediyespor (Alemdağ)

2. Grup

17 Ekim Cumartesi:

14.00 Kahta 02 Spor-Yozgatspor 1959 (Kahta İlçe)

14.00 Mardin Fosfatspor-Darıca Gençlerbirliği (Mardin 21 Kasım)

14.00 Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yomra İlçe)

14.30 Ceyhanspor-Tekirdağspor (Ceyhan İlçe)

14.30 İskenderun FK-Nazilli Belediyespor (Payas İlçe)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Çengelköy (Dumlupınar)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Ağrı 1970 Spor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

19.00 Fethiyespor-Karaman Belediyespor (Fethiye İlçe)

3. Grup

17 Ekim Cumartesi:

14.00 Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Cizrespor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Çatalcaspor-Çarşambaspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Yalovaspor-Karşıyaka (Yalova Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Şile Yıldızspor (Vefa)

15.00 Gölcükspor-İçel İdmanyurdu (Gölcük Şehir)

18 Ekim Pazar:

14.00 Erbaaspor-Osmanlıspor (Erbaa İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Altındağspor (Isparta Atatürk)

4. Grup

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi (Düzce 18 Temmuz)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Kozanspor (Kelkit İlçe)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Muğlaspor (Dağılgan)

14.30 Alanya Kestelspor-Bayrampaşa (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Bergama Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

18 Ekim Pazar:

14.00 52 Orduspor FK-Silivrispor (19 Eylül)