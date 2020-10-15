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Kayserispor'da bir futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara COVID-19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.
Açıklamada, COVID-19'a yakalanan oyuncunun tedavisine başlanıldığı bildirildi.
Kayseri temsilcisinde geçen hafta da bir futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:11
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