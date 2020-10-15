Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara COVID-19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.

Açıklamada, COVID-19'a yakalanan oyuncunun tedavisine başlanıldığı bildirildi.

Kayseri temsilcisinde geçen hafta da bir futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.