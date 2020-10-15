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Eskişehirspor'da bir futbolcu COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara COVID-19 testi uygulanırken, bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif olan ve herhangi bir semptom göstermeyen oyuncu, evinde izolasyona alındı.
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