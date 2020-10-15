Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara COVID-19 testi uygulanırken, bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif olan ve herhangi bir semptom göstermeyen oyuncu, evinde izolasyona alındı.