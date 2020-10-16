Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, oyuncu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak COVID-19 testleri yapıldığı belirtildi.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncuda COVID-19'a rastlandığı, ev izolasyonuna alınan oyuncunun tedavisinin sürdüğü ifade edildi.