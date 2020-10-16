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Trabzonspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinde bir oyuncuda pozitif vakaya rastlandı. Ev izolasyonuna alınan futbolcunun tedavisi sürüyor.
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, oyuncu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak COVID-19 testleri yapıldığı belirtildi.
Yapılan testler sonucunda bir oyuncuda COVID-19'a rastlandığı, ev izolasyonuna alınan oyuncunun tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
Etiketler: Trabzonspor KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:27
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