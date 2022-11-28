Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de mücadele eden Akınspor, Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda Çaycumaspor’u konuk etti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında hava topuna çıkan Çaycumaspor kalecisi Aykut Demirdelen, Akınspor oyuncusu Mustafa Gürbüz ile çarpıştı.

Başına ve kulağına aldığı darbe ile yere düşen kaleci Aykut'a ilk müdahale saha kenarında bulunan takım yetkilileri ve tribünde bulunan, aynı zamanda doktor olan CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul tarafından yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Statta karşılaşma için görevli ambulans bulunmayışı ise büyük tepki çekti. İlk müdahalesi sahada yapılan kaleci Aykut Demirdelen, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Gürbüz ise kendi imkanlarıyla kontrol amaçlı hastaneye gitti.

Kafasında kırıklar ve kanaması var

Maçın hemen ardından Çaycumaspor Başkanı Enes Eser ve Akınspor Başkanı Akın Katı, hastaneye gelerek kaleci Aykut Demirdelen’in durumu hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yoğun bakımda görev yapan doktor Hakan Ateş, Aykut Demirdelen’in kafa kemiklerinde ciddi kırıklar ve kanama olduğunu, 3 gün uyutulacağını ve tedavi durumunun ise bu süreçten sonra değerlendireceğini belirtti.

Diğer yandan Akınspor Kulübü yaşanan olayın ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"Girdiği pozisyonda çarpışma sonucunda talihsiz sakatlık geçiren Aykut Demirdelen'e ve Çaycumaspor ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoğun bakıma alınan Aykut, 3 gün boyunca bekletilecek, dualarımız seninle."

Yaşanan sakatlığın ardından Çaycumaspor ve Akınspor arasındaki maç devam etti. Maç 1-1 berabere sona erdi.