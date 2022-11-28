Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvador ile Senegal son 16 için karşılaşacak
[Fotograf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında 29 Kasım Salı günü karşılaşacak.
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. MüsabakayıFransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Grupta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Ekvador, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçın birini kazanan ve diğerinden mağlup ayrılan Senegal ise 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.
Ekvador, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Senegal ise Ekvador'u mağlup etmesi durumunda son 16 takım arasındaki yerini alacak.
Etiketler: Katar Dünya Kupası Senegal
Son Haberler
- 10:41
- 10:42
- 10:27
- 10:33
- 10:25
Sıradaki Haber
Hollanda son 16 için Katar ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz