Gürsel Aksel Stadı'nda bir Göztepe taraftarı ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in yaralanmasından sonra hakem tarafından tatil edilen müsabakada Altaylı futbolcular ile taraftarlar statta bekletildi.

Altaylı futbolcuların Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan ayrılmasından sonra siyah-beyazlı taraftarlar da yaklaşık 7 saat bekleyişin ardından polis ekipleri gözetiminde otobüslerle stadı terk etti.

Olaylar nedeniyle maç tatil edildi

Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçının 19. dakikasında sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralanmıştı.

Maçın durmasının ardından, sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğiyle Altay kalecisi Ozan’ı yaralamıştı.

Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edilmişti.