Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zouk Mikhael kentinde iki gün süren organizasyonun son müsabakalarında 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Vandemir, altın madalyanın sahibi olurken aynı sıkletteki milli judocu Sıla Korkmaz ise beşincilik elde etti.

Hatice Vandemir, altın madalya yolunda önce Litvanyalı, ardından İrlandalı rakiplerini yenerek birincilik kürsüsüne çıktı.

Müsabakalarda Beyrut Büyükelçilik personeli milli judocuların karşılaşmalarını yakından takip etti.