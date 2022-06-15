Futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Sahanın içi bir anda karıştı. Darp edilen hakem, hastanede öldü.

Geçtiğimiz hafta başkent San Salvador'da oynan amatör maçta,, hakem, bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Karar itiraz eden oyuncu ile 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya arasında tartışma büyüyünce futbolcular ve taraftarlar hakeme saldırdı.

Darp edilen hakem bayıldı. İç kanama geçiren hakem hastanede öldü. Polis, saldırının baş şüphelisi olarak yakalanan kişinin tutuklandığını duyurdu.