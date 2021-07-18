Süper Lig'deki kulüplerin ve Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesapları futbolseverlere aşı çağrısı yaptı.

Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/Qvxa7C7WPf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

Çağrıda "Biz sağlığımız için 'Kollarımızı Sıvıyoruz', aşımızı oluyoruz" denildi. Taraftarlara, koronavirüse karşı en büyük silah olan aşı çağrısı yapıldı.

Kulüplerin mesajında "2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" mesajına yer verildi.

Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Galatasaray Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/1v1UkYeblp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı" sözleriyle aşının önemine vurgu yaptı. Hastalıktan insanların kendilerini koruması için aşı olmaları çağrısını yineledi.