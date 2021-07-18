Sezonun 10. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.

Büyük Britanya Grand Prix'sine, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu.

Verstappen yarış dışı kaldı

Yarışa ilk sırada başlayan Verstappen'le henüz ilk etapta liderlik mücadelesine giren Hamilton'ın araçları arasında ilk turdaki virajda temas yaşandı. Verstappen'in aracı, Hamilton'ın teması sonrasında kontrolden çıkarak sol taraftaki bariyerlere çarptı ve Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı.

Verstappen tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.

Yapılan incelemenin ardından Hamilton, söz konusu temastan dolayı 10 saniyelik zaman cezası aldı ve yarışa kaldığı yerden devam edildi.

Cezası nedeniyle 4. sıraya kadar sıraya gerilediği mücadelede yeniden liderliğe yükselen Büyük Britanyalı sürücü, yarışı 1:58:23.284'lük derecesiyle ilk sırada bitirerek kariyerindeki 99'uncu Formula 1 zaferini elde etti.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, yarışı liderin 3.871 saniye gerisinde tamamladı ve ikinci sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise liderden 11.125 saniye sonra bitiş çizgisini geçerek podyumun üçüncü basamağına çıktı.

Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 1 Ağustos'ta yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 185 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 289

2. Mercedes: 285

3. McLaren: 163

4. Ferrari: 148

5. AlphaTauri: 49