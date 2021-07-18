Galatasaray, PSV maçına odaklandı
Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Oğulcan Çağlayan'ın lisansının çıkmaması ve iki oyuncuda koronavirüse rastlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.
Galatasaray, PSV Eindhoven maçına odaklandı. Yönetim kadroya takviye konusunda çalışmalarını sürdürürken, teknik heyet de takımı mevcut kadro ile zorlu karşılaşmaya hazırlıyor.
İki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, Taylan’ın sakatlığı, Oğulcan’ın lisans sorunu ve transferlerin henüz sonuçlandırılmaması teknik direktör Fatih Terim’i yeni arayışlara itti.
Galatasaray'da, PSV Eindhoven karşılaşmasında sağ bekte Alpaslan Öztürk’ün oynaması bekleniyor.
Aytaç Kara sahada olacak
Takıma bu sezon katılan 28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce 22 maçta bu bölgede görev aldı.
Taylan Antalyalı’nın sakatlığı sonrası 6 numara pozisyonu da değişiyor. Hollanda deplasmanında bu mevkide yeni transfer Aytaç Kara’nın şans bulmasına kesin gözle bakılıyor.
Aytaç Kara, 2 hazırlık maçında attığı 3 golle dikkat çekti.
Oğulcan Çağlayan’ın lisansının çıkmaması teknik heyeti kanat rotasyonu konusunda düşündürüyor.
Sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu, solda ise Babel’in oynaması beklenirken; Arda Turan, Yunus Akgün ve Sekidika'da yedek kulübesinde yer alacak.
Fatih Terim’in, Feghouli ve Emre Kılınç’a merkez orta sahada görev vereceği gelen haberler arasında.