Futbol kulüplerinde koronavirüs vakaları
Futbol kulüpleri koronavirüsle mücadeleye devam ediyor. Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin, Galatasaray'da 2 ve Trabzonspor'da 1 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları spor dünyasını da derinden sarstı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinden yapılan açıklamalarda teknik ekip, kulüp çalışanları ve futbolcularda vakaların görüldüğü belirtildi.
Testler sonucu koronavirüse yakalanan futbolcular izolasyona alınarak tedavi süreçleri başladı.
Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişi koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir oyuncu ve teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza COVID-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
Bilgilendirme pic.twitter.com/d2JW3Gu8Tj— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2020
Galatasaray'da 2 oyuncunun test sonucu pozitif çıktı
Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü COVID-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020
Trabzonspor'da bir futbolcu COVID-19'a yakalandı
Trabzonspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.
Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2020
Detaylar https://t.co/6GcDmTbqPC pic.twitter.com/sDs5hLKrEs
Açıklamada, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin COVID-19 testi uygulanacağı da kaydedildi.
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