Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları spor dünyasını da derinden sarstı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinden yapılan açıklamalarda teknik ekip, kulüp çalışanları ve futbolcularda vakaların görüldüğü belirtildi.

Testler sonucu koronavirüse yakalanan futbolcular izolasyona alınarak tedavi süreçleri başladı.

Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişi koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir oyuncu ve teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza COVID-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Galatasaray'da 2 oyuncunun test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü COVID-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020

Trabzonspor'da bir futbolcu COVID-19'a yakalandı

Trabzonspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.



Detaylar https://t.co/6GcDmTbqPC pic.twitter.com/sDs5hLKrEs — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2020

Açıklamada, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin COVID-19 testi uygulanacağı da kaydedildi.