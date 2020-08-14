Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Galatasaray'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Galatasaray, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, tatil dönüşü uygulanan COVID-19 PCR tesleri sonrası, iki oyuncunun sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.
Oyuncuların herhangi klinik bir şikayetlerinin olmadığını belirten Galatasaray, izolasyon ve tedavi sürecine başlandığını açıkladı.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020
Son Haberler
- 13:15
- 13:05
- 12:46
- 12:46
- 12:38
Sıradaki Haber
Willian, Arsenal'e transfer oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz