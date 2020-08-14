Galatasaray, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, tatil dönüşü uygulanan COVID-19 PCR tesleri sonrası, iki oyuncunun sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.

Oyuncuların herhangi klinik bir şikayetlerinin olmadığını belirten Galatasaray, izolasyon ve tedavi sürecine başlandığını açıkladı.