Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.
Trabzonspor, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.
Açıklamada, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin COVID-19 testi uygulanacağı da kaydedildi.
Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2020
Detaylar https://t.co/6GcDmTbqPC pic.twitter.com/sDs5hLKrEs
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