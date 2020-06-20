Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

"Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Beşiktaş

"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe

"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Akhisarspor."

Galatasaray

"Yapılan kontroller sonucu koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Hes Kablo Kayserispor

"Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Demir Grup Sivasspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Biran önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

Eskişehirspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor'un 2 antrenörü, 3 futbolcusu ve 7 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günlere bir an önce hep birlikte kavuşmayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Akhisarspor."

Trabzonspor

"Akhisarspor'da Covid-19 testi pozitif çıkan başta teknik direktör Yılmaz Vural ve yardımcıları olmak üzere tüm futbolcu ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

İstanbul Başakşehir

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Akhisarspor teknik heyet, futbolcu ve personel ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Keçiörengücü

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Hatayspor

"Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibine, futbolcularına ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak da, Akhisarspor’un teknik direktörü, futbolcu ve antrenörüne ve kulüp çalışanlarına yayımladığı mesajla, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlerbirliği

"Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan isimlerin en kısa sürede yeniden sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kasımpaşa

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Akhisarspor teknik heyet, futbolcu ve personel ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Osmanlıspor

"Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Covid-19 testi pozitif çıkan teknik ekibinizden 2 kişiye, 3 futbolcunuza ve 7 personelinize en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."