İttifak Holding Konyaspor'a son dakika şoku
Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Konyaspor uzun süre 2-1 önde götürdüğü maçta Skuletic'in son dakikada attığı gole engel olamadı.
İttifak Holding Konyaspor'un golleri 37. dakikada Skubic ve 44. dakikada Milosevic'ten geldi.
Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 30. dakikada Kone ve 90. dakikada Skuletic kaydetti.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 53, İttifak Holding Konyaspor 27 puana yükseldi.
Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazanmıştı.
Ligin 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacak. Demir Grup Sivasspor da evinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada Goiano'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
GOL - 30. dakikada konuk ekip öne geçti. Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kone, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Kone, gol sevincinin ardından maske takarak ekrana karşı eliyle tuttuğu yazıyı gösterdi. Hakem Halil Umut Meler, Kone'nin bu hareketini sarı kartla cezalandırdı.
GOL - 37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
GOL - 44. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki Hadziahmetovic'in ara pasıyla topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
52. dakikada Ömer Ali Şahiner'in orta sahadan sürükleyerek getirdiği topa ceza sahasının yan çizgisinden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Bajic, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Samassa'dan döndü.
85. dakikada Claudemir'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.
GOL - 89. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornere iyi yükselen Skuletic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
90+1. dakikada Jonsson, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Anicic, Uğur Demirok, Skubic, Jonsson, Ömer Ali (Dk. 83 Thuram), Milosevic (Dk. 83 Erdon Daci), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 61 Marko Jevtovic), Rijad Bajic
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih (Dk. 58 Armin Djerlek), Ziya Erdal (Dk. 73 Barış Yardımcı), Goiano, Caner, Erdoğan (Dk. 46 Fernando), Yasin (Dk. 72 Petar Skuletic), Claudemir, Kone
Goller: Dk. 30 Arouna Kone, Dk. 90 Petar Skuletic (Demir Grup Sivasspor) Dk. 37 Nejc Skubic, Dk. 44 Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Levan Shengelia, Dk. 48 Nejc Skubic, Dk. 78 Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 30 Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor)