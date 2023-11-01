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Spor
AA 01.11.2023 11:21

Fred ve Becao'dan kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fred ve Becao'dan kötü haber
[Fotoğraf: Depophotos]

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

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