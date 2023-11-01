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Spor
AA 01.11.2023 07:33

Celtic Filistin'e destek veren taraftarların kombinelerini iptal etti

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

Celtic Filistin'e destek veren taraftarların kombinelerini iptal etti
[Fotoğraf: Depophotos]

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi.

Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı.

Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürdü
Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürdü

Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

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