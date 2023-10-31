Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında bugün 7 karşılaşma oynandı.

Trendyol Süper Lig'den 10 takımın da mücadele ettiği 3. turda bugün oynanan 7 mücadelenin 6'sında ev sahibi ekipler tur sevinci yaşadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor rakiplerini farklı yenerken, Hatayspor da İstanbul'da oynanan mücadelede Sarıyer'i elemeyi başardı.

Türkiye Kupası'nda 1 Kasım Çarşamba günü 23 karşılaşma oynanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor: 3-0

Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ Spor: 4-3

Manisa FK - Pazarspor: 3-0

Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Bld: 4-2

Afyonspor - Muş 1984 Muşspor: 1-3

Hatayspor - Sarıyer: 2-0

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor: 4-1