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Spor
İHA 31.10.2023 23:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanan 7 maçla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında bugün 7 karşılaşma oynandı.

Trendyol Süper Lig'den 10 takımın da mücadele ettiği 3. turda bugün oynanan 7 mücadelenin 6'sında ev sahibi ekipler tur sevinci yaşadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor rakiplerini farklı yenerken, Hatayspor da İstanbul'da oynanan mücadelede Sarıyer'i elemeyi başardı.

Türkiye Kupası'nda 1 Kasım Çarşamba günü 23 karşılaşma oynanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor: 3-0
Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ Spor: 4-3
Manisa FK - Pazarspor: 3-0
Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Bld: 4-2
Afyonspor - Muş 1984 Muşspor: 1-3
Hatayspor - Sarıyer: 2-0
Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor: 4-1

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