Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan liglerle ilgili açıklama

Yeni bir iptal veya erteleme kararı olmaması durumunda Formula 1 sezonu, 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlayacak.

Bu kararla, 2020 sezonunda salgın sebebiyle iptal edilen veya ertelenen etap sayısı 10'a yükseldi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.

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