Haber Giriş: Kaynak: AA
Formula 1'in Büyük Britanya etabı seyircisiz düzenlenecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya etabı, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki Silverstone Pisti'nde temmuzda düzenlenmesi planlanan etabın, salgın nedeniyle iptal veya erteleme kararı çıkmaması halinde seyircisiz yapılacağı belirtildi.
Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi.
Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
Etiketler: Formula 1 Dünya Şampiyonası Büyük Britanya etabıSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:30
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