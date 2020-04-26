Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet gazetesine konuştu.

"Elimizde 10 alternatifli plan var"

Özdemir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

"Elimizde tam 10 alternatifli plan var. Her senaryoya hazırız. Onlardan birini söyleyeyim; 15 Temmuz’da başlasak, bu ligi Ağustos sonuna kadar gene bitiririz."

"Kalan sekiz haftayı eskiden olduğu gibi oynayacağız. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi." diyen Nihat Özdemir oluşacak aksi bir durumda sıkıştırılmış fikstüre geçebileceklerini de belirtti.

"Pazartesi ya da salı günü raporu kulüplere göndereceğiz"

Özdemir, futbolcuların antrenman ve maç eksikliği konusuna değindi.

"Kulüplere şimdiden söyledik, yavaş yavaş hazırlanmaya başlayın diye. Futbol Federasyonu’nun Türkiye’nin birbirinden önemli profesörlerinden oluşan Sağlık Kurulu var. Hangi önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu teker teker yazdılar. Pazartesi ya da salı günü bu raporu kulüplere göndereceğiz."

"Yeniden yapılandırma gerekiyor"

Nihat Özdemir, kulüplerin mali durumlarına yönelik soruyu da yanıtladı.

"Sadece futbolcu borçları konuşuluyor. Oysa kulüplerin elektrik, su, stat kirası, uçan kuşa borcu var. Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Yeniden yapılandırma gerekiyor ve bu uzak bir ihtimal değil."