Henüz 6 yıl önce doğdu ama boyundan ve yaşından çok daha büyük bir başarıya şimdiden imza attı. İtalya 2. Ligi ekiplerinden Pescara, en iyi forma tasarımı için sosyal medyadan bir etkinlik paylaştı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, kulübe yüzlerce dizayn ulaştı. Sonuçlar açıklandığında herkes şok yaşadı. Çünkü kazanan 6 yaşındaki Luigi D'Agostino'ydu.

Küçük tasarımcının gök kuşağı renkleri ve yunus motifleriyle öne çıkan forması çok beğenildi. Hatta kulüp özel bir maçta bu formayı giyeceğini bile açıkladı.

İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını, tüm planların ertelenmesine sebep oldu. Ancak ilk dizaynında hayallerinin ötesine geçen D'Agostino yine de çok mutluydu.

Pescara'nın altyapısında da forma giyen minik tasarımcı, beklenilenin aksine futbolcu değil balık adam olmayı düşlüyor. Önümüzdeki yıllar ne getirecek bilinmez ancak 6 yaşındaki D'Agostino'nun şimdiden Pescara tarihine geçtiği kesin.