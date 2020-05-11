Formula 1’de 2020 takvimi yeniden değişebilir. Yarış yönetimi, Temmuz ayı içerisinde Silverstone pistinin 2 yarışa ev sahipliği yapmasını planlıyordu. İngiltere hükümetinin yeni yaptığı açıklama ise bu düşüncenin askıya alınmasına neden olabilir.

Salgına karşı alınacak tedbirler hakkında konuşan Başbakan Boris Johnson, ülkeye gelecek kişilere 14 günlük karantina süreci uygulanacağını söyledi.

Johnson, ''Virüs konusunda yeni bir dalga yaşanmaması için çabalıyoruz. Bu yüzden bazı yeni önlemler almamız gerekiyor'' dedi.

Bu karar sonrası Formula 1 yönetimi, İngiltere hükümeti ile görüşerek tedbirlerden muaf tutulmayı umuyor. Koronavirüs salgını konusunda işi sıkı tutan yarış yetkilileri, tüm personeli sürekli olarak testlere tabi tutacak.

Formula 1'de salgın nedeniyle ertelenen diğer ayaklar için de arayış sürüyor. İspanya yarış organizatörleri, 1991'den bu yana takvimde yer alan Barcelona'nın, yaz ortasında düzenlenmesi için girişimlerini sürdürüyor.

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Joan Fontsere, ''Seyircisiz bir şekilde Formula 1'e ev sahipliği yapabileceğimizi düşünüyoruz'' dedi.