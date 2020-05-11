Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir. Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.