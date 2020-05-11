Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko: İnsan sağlığı tüm kupalardan önemlidir
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, koronavirüs salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandıran Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kararına destek verdi.
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir. Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.
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