Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu, yaptığı açıklamada, federasyonunun aldığı kararın anlaşılır olduğunu söyledi.

Hamurcu, kulüplerden görüş istenerek böyle bir kararın alındığını aktardı.

"Belirsizliğin devam ettiği bu süreçte federasyonun aldığı karar makul ve mantıklı. Sonuç olarak Avrupa Voleybol Federasyonu ve Dünya Voleybol Konfederasyonu hemen hemen bütün organizasyonları iptal etti. İptaller sonrasında federasyonun da bu şekilde karar veriyor olması anlaşılabilir. Tabii ki bir iki kulüp bu süreç içerisinde mağdur olmuş olabilir ama bireysel kazanımlardan daha çok genelin kazanımları ve genelin zarar görüp görmemesi çok daha önemli. Kaldı ki federasyon çok da doğru bir yol izleyip, bütün kulüplere yazı göndererek geri bildirim aldı. Ortak verilen kararlar sonucunda böyle bir yol izlendi."

"Takvim açıklamak kolay değil"

Yeni sezonun başlangıç tarihi için eylül planı yapılsa da salgın sürecinin net bir karar alınmasını zorlaştırdığına işaret eden Hamurcu, Avrupa kupalarıyla ilgili belirsizlikler bulunduğunu aktardı.

"Sonuç olarak bu sürecin ne kadar devam edeceği belli değil. Bunun akabinde tabii ki Avrupa kupaları oynanacak, buna hak kazanan takımlar var. Uçuşların açılıp açılmayacağı belli değil. Açılmazsa Avrupa maçları nasıl oynanacak? Avrupa takvimi belli olmadan federasyonun bir takvim açıklaması çok kolay olmayacak. Gözlemleyip, tecrübe edip, ona göre herkes pozisyonunu alacak."

Hamurcu, belirsizliğin kendilerini de etkilediğini dile getirdi.

"Muhakkak bütün takımlar transferlerine başladı. Ancak sezon açılış takviminin belirsiz olması bizleri de çok fazla düşündürüyor. Normal şartlarda hazırlık için yaklaşık 8-9 haftalık bir süreç yeterli görünüyorken, çok uzun süre uzak kalan sporcuların belki çok daha uzun hazırlık evresi geçirmesi gerekecek. Bu tabii eylül ayı gibi hesaplanan lig için takribi temmuz ayı başında hazırlık sürecinin başlaması demek."

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, tescil edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 29 puanla 7. sırada tamamlamıştı.