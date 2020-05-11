Antakya Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazının ardından Leyla Palut'un cenazesi, Narlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine İlhan Palut ve ailesinin yanı sıra daha önce teknik direktörlük yaptığı Hatayspor'un futbolcuları ile spor camiasından isimler katıldı.

[Fotoğraf: AA]