Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Palut’un annesi Leyla Palut’un hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Leyla Palut'a Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar dilendi.

Leyla Palut'un cenazesinin bugün Hatay'da toprağa verileceği bildirildi.

Hatayspor'dan başsağlığı mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, annesi vefat eden Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Eski teknik direktörümüz ve hemşehrimiz İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Leyla Palut'a yüce Allah'tan rahmet, İlhan Palut ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da yayımladığı mesajda, İlhan Palut'a başsağlığı ve sabır temennisinde bulunarak, Leyla Palut için Allah'tan rahmet diledi.

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, annesi vefat eden Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Leyla Palut'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Göztepe camiasına başsağlığı dileriz."