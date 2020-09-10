Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Formula 1 İstanbul Park biletleri salı günü satışa çıkıyor
Formula 1 biletleri salı günü satışa çıkıyor. Motor sporu tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 yarışları Kasım ayında İstanbul Park'ta gerçekleşecek.
Hız, heyecan, kıyasıya mücadele. 9 yıllık aradan sonra Formula 1 rüzgarı İstanbul'da yeniden esecek.
13-15 Kasım günleri arasında İstanbul Park'ta yapılacak yarışın biletleri 15 Eylül SAlı günü satışa çıkacak.
Salgın nedeniyle izleyicilere kapatılan Formula 1'in, Rusya ve Portekiz’den sonra seyircili ilk durağı İstanbul olacak.
Yarış günleri seyircileri birçok sürpriz de bekliyor. Formula 1 biletleri İnternet üzerinden satışa sunulacak.
Etiketler: İstanbul Park formula 1Son Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 11:16
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