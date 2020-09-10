2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları içim açıklamalar gelmeye devam ediyor. Uluslararsı Olimpiyat Komitesi IOC'nin Başkanı Thomas Bach da, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bach, 2021'de yapılacak olimpiyatların bugünkü ortamdan farklı olacağından emin olduğunu söyleyen Bach, "Güvenilir bir ortamın garantisini vermeliyiz " dedi.

Thomas Bach , sporcuların ve seyircilerin güvenliğini sağlamak için ilave önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.

IOC Başkanı sporculara ise karantina uygulanacağının sinyalini verdi. Bach, "Oyunların katılımcılara güvenli bir ortam sağlaması için karantina gerekiyorsa, o zaman sporcular karantinaya girmeniz gerekir" diye konuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı, virüsle savaşta dayanışma göstermelisi çağrısında da bulundu..