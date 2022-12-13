Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 54 yaşındaki teknik direktör ile 2023 sezonu için anlaşma sağlandı.

İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, Sanjoanense, Espinho, Santa Clara, Porto, El-Ahli, Olympiakos, 1860 Münih, Shanghai Port ve son olarak Corinthians takımlarını da çalıştırmıştı.