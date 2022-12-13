Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Flamengo'da Vitor Pereira dönemi
[Fotograf: AA]
Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun yeni teknik direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 54 yaşındaki teknik direktör ile 2023 sezonu için anlaşma sağlandı.
İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, Sanjoanense, Espinho, Santa Clara, Porto, El-Ahli, Olympiakos, 1860 Münih, Shanghai Port ve son olarak Corinthians takımlarını da çalıştırmıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
Son Haberler
- 17:43
- 17:21
- 18:07
- 17:14
- 17:09
Sıradaki Haber
Galatasaray'da Victor Nelsson'a ilgi artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz