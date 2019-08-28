Bu yıl 31’incisi düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda heyecan sürüyor.

A Grubu’nda mücadele eden Türkiye, ilk 3 maçını kazandı ve son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

Filenin Sultanları Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Fransa ile karşılaşacak.

Ay yıldızlı ekip, Fransa'yı da mağlup ederek ilk iki yolunda avantaj yakalamak istiyor.

Ankara Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye- Fransa müsabakası saat 19.30’da başlayacak.

Zorlu mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor

