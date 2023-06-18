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Spor
AA 18.06.2023 14:35

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni yendi
[Fotograf: AFP]

Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Üçüncü maçında Kanada'yı 3-0, dördüncü karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenen milli takımın ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek. Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi üçüncü haftasındaki maç programı şu şekilde:

28 Haziran: Japonya-Türkiye

29 Haziran: Tayland-Türkiye

30 Haziran: Brezilya-Türkiye

2 Temmuz: Hırvatistan-Türkiye

Salon: Hong Kong Coliseum

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, Sthefany Gonzalez, Gaila Gonzalez, Elizabeth Martinez, Jineiry Martinez, Marte, (Castillo, Rodrigues, Cruz, Caro)

Türkiye: Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, (Simge Aköz, Ayça Aykaç, Saliha Şahin, Cansu Özbay)

Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 20-25

Süre: 103 dakika (24, 23, 29, 27)

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