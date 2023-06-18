Deniz Öncü kariyerinin ilk Moto3 zaferini kazandı

Deniz Öncü, Sachsenring Pisti'nde yapılan yarışa ikinci sıradan başladı.
Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz, Japon Ayumu Sasaki'yi son virajda geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Milli motosikletçi böylece kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti. Deniz Öncü, geçen hafta İtalya'da düzenlenen yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.
DENİZ ÖNCÜ, ALMANYA'DA ZİRVEDE!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 18, 2023
Milli motosikletçimiz, Moto3 Almanya Grand Prix'sini birinci sırada bitirerek bu sezonki ilk zaferini elde etti.pic.twitter.com/ICM994DyBH
Deniz Öncü, elde ettiği yarış galibiyetiyle pilotlar genel klasmanında 78 puanla 5. sıraya yükseldi.
Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 25 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.