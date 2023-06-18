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Spor
AA 18.06.2023 14:18

Deniz Öncü kariyerinin ilk Moto3 zaferini kazandı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'sinde birinci oldu.

Deniz Öncü kariyerinin ilk Moto3 zaferini kazandı
[Fotograf: AA]

Deniz Öncü, Sachsenring Pisti'nde yapılan yarışa ikinci sıradan başladı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz, Japon Ayumu Sasaki'yi son virajda geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Milli motosikletçi böylece kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti. Deniz Öncü, geçen hafta İtalya'da düzenlenen yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.


Deniz Öncü, elde ettiği yarış galibiyetiyle pilotlar genel klasmanında 78 puanla 5. sıraya yükseldi.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 25 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.

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