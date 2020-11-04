Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
FIFA'dan Beşiktaş'a kötü haber
FIFA, Beşiktaş'ın İspanyol futbolcu Victor Ruiz'e 2,5 milyon euro ödemesine karar verdi.
FIFA, Victor Ruiz konusunda siyah-beyazlı kulübe karar yazısını gönderdi. İspanyol oyuncuyu haklı bulan FIFA, Beşiktaş’ın Ruiz'e 2.5 milyon euro ödemesine karar verdi.
Siyah-beyazlı ekip, karara itiraz edecek.
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 22:07
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