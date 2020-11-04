Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalyaspor'da koronavirüs vakası
Fraport TAV Antalyaspor, 1 futbolcularının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağlık kurulu tarafından Covid-19 semptomu belirlenen bir futbolcuya yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.
BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) November 4, 2020
Sağlık kurulumuz tarafından Coronavirüs semptomu belirlenen 1 futbolcumuza yapılan Covid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır.
Futbolcumuzun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/A7R0TgUjse
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 21:43
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