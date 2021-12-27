Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bir maça daha koronavirüs engeli
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yer aldığı B Grubu'nda yarın oynanması planlanan BAXI Manresa-Hapoel Bank Jahav Kudüs karşılaşması COVID-19 vakaları nedeniyle bir kez daha ertelendi.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanması gereken ancak COVID-19 vakaları nedeniyle yarına ertelenen müsabakanın organizasyon tarafından belirlenen "Oyuna Dönüş Protokolü" çerçevesinde bir kez daha ertelendi. Müsabaka tarihi daha sonra açıklanacak.
Pınar Karşıyaka'nın gruptaki sıralamasının belli olacağı müsabakaya göre yeşil-kırmızılı ekibin play-in turundaki rakibi belli olacak.
Grupta maç fazlasıyla ikinci durumda yer alan Pınar Karşıyaka, ertelenen müsabakayı BAXI Manresa'nın kazanması halinde Ukrayna'dan Prometey'le aksi sonuçta İspanya'dan Lenovo Tenerife ile eşleşecek.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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