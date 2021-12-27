Mario Balotelli, Türkiye'ye çabuk alıştı. Adana Demirspor'un, İtalyan futbolcuyu renklerine bağlaması sezon başında en çok konuşulan transferlerden biriydi.

Deneyimli golcünün oynadığı takımlarda yaşadığı uyum sorunlarından dolayı Türkiye macerasının kısa süreceğini iddia ediliyordu.

Ancak beklenen olmadı ve Balotelli, Adana Demirspor'daki performansıyla göz doldurdu.

31 yaşındaki futbolcu; Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında birer kez fileleri havalandırarak 7 gole ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Deneyimli santrfor ayrıca Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarında asist yapmayı başardı. Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin skora katkı yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçta toplam 81 dakika forma giyen yıldız futbolcu, bu kısa süreye 1 gol 2 asist sığdırdı.

İtalyan forvet, ligin ilk yarısını 30 puanla 6. sırada tamamlayan mavi lacivertli takımın en skorer ismi olarak öne çıktı.

Mario Balotelli'nin, Adana Demirspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.