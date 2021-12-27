Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçına koronavirüs ertelemesi
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, İspanya ekibindeki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid takımdaki COVID-19 vakaları nedeniyle müsabaka ertelendi.
İspanya temsilcisinde COVID-19 testi pozitif çıkan isimlere son olarak Sergio Llull ile Jeffery Taylor eklendi.
Eflatun-beyazlılarda geçen hafta Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Nunez, Adam Hanga, Fabien Causeur ve Vincent Poirier'in COVID-19'a yakalandığı bildirilmişti.
Real Madrid'de ayrıca başantrenör Pablo Laso ile Thomas Heurtel'in de 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Koronavirüs Avrupa Kupaları
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