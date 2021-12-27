Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid takımdaki COVID-19 vakaları nedeniyle müsabaka ertelendi.

İspanya temsilcisinde COVID-19 testi pozitif çıkan isimlere son olarak Sergio Llull ile Jeffery Taylor eklendi.

Eflatun-beyazlılarda geçen hafta Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Nunez, Adam Hanga, Fabien Causeur ve Vincent Poirier'in COVID-19'a yakalandığı bildirilmişti.

Real Madrid'de ayrıca başantrenör Pablo Laso ile Thomas Heurtel'in de 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.