Koşunun startına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.00'de başlayan koşu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Koşu atletizm camiasının en önemli geleneklerinden biri. Her yıl artan bir teveccühle, halkımızın, gençlerimizin yoğun ilgisiyle büyüyerek devam ediyor. Bu yıl rekorla 1733 kişi katılıyor. Önce 2 yıl salgın nedeniyle sembolik olarak koşulmuştu. Bu yıl yine bir rekor kırılıyor. İnşallah sporu tabana yayma çalışmalarımız her branşta olduğu gibi atletizmde de sürecek. Zirveye olan iddiamız tüm branşlarda olduğu gibi atletizmde de devam edecek."

[Fotoğraf: DHA]

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 86’ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Koşunun startına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik ve Spor İl Müdür Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, güzel bir yarışı geride bıraktıklarını belirterek, organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Kadınlarda Fenerbahçe Spor Kulübünden Burcu Subatan 33,20'lik derecesiyle birinci olurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Sümeyye Erol 34,17 derecesiyle ikinci, Beşiktaş'tan Ezgi Kaya 34,38'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde TSK Spor Gücü'nden Cihat Ulus 29,16'lık derecesiyle birinci sırada yarışı tamamladı. Yine TSK Spor Gücü sporcularından Saffet Elkatmış 29,51 derecesiyle ikinci, Kırıkkale'den katılan Bahattin Üney de 29,54'lük derecesiyle üçüncü sırada yarışı bitirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Sporculara madalya ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

Törene, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyonun yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve diğer ilgiler katıldı.