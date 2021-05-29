İstanbul’un Fethi’nin 568. yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası’nın 9.’su 27-29 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen organizasyona bu yıl 30’un üzerinde ülkeden 200’e yakın sporcu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan 9. Uluslararası Fetih Kupası koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ödül töreni, hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Törende konuşan Bilal Erdoğan, "Okçular Vakfına geleneksel okçuluğu Türkiye'de bu kadar destekledikleri için teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından sporcuların gelmesine alışkınız ama geçen sene ve bu sene kısıtlama nedeniyle daha az ülkeyle bu etkinliği yapıyoruz. Ama inşallah seneye salgını da geride bırakmış bir şekilde çok daha büyük bir etkinlik yapacağız." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

Erdoğan, fünyanın buhran döneminden geçtiğini kaydetti.

"Sadece salgından dolayı değil, sosyal yön itibarıyla da. Milletlerin birbirine karşı güven bunalımı yaşadığı ve dünyada azınlıklara karşı maalesef çok daha menfi tavırların takınıldığı bir dönem. İnşallah bu dönemler geride kalır. Sanki dünyanın bir fethe ihtiyacı var. Gönüllerin yeniden fethedilmesine ihtiyaç var. Bu gönüllerin fethi inşallah bir fetih milleti olan milletimize nasip olur. Yaşayışıyla, çalışkanlığıyla, doğruluğu ve dürüstlüğüyle inşallah yeniden bizim milletimiz dünyaya örnek olur ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bu fethi yaşamak nasip olur diyorum."

Haydar Ali Yıldız ise "Bu yıl İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde şölenimizi pandemi koşullarına göre yapıyoruz. Geçen sene yaptığımız 8. organizasyonumuz dünyada örnek gösterildi. Bugün farklı ülkelerden yaklaşık 200 sporcuyu ağırladık. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Fethin yıl dönümünün İstanbul için önemli bir gün olduğunu anlatan Vali Yerlikaya da organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür etti.

[Fotoğraf: İHA]

Ödül töreni sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, mehteran gösterisi de yapıldı.