Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda imza attığı tarihi başarıdan sonra bir ödüle daha layık görüldü.

Organizasyonun da en iyi sporcusu seçildi

Bakü’de düzenlenen şampiyonada büyük kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun da en iyi sporcusu seçildi.

Kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğunu elde ettiği Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda performansıyla herkesi etkileyen Ayşe Begüm Onbaşı, böylece Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.