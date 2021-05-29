Bakan Kasapoğlu, Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki törende konuştu.

"İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü birlikte idrak ediyoruz. Tabii pandemi nedeniyle kısıtlılıklar var ama hamdolsun ki aynı heyecanı aynı coşkuyu yaşıyoruz."

"Fethin kutlu sancağını gençlerimizin öncülüğünde ilelebet payidar kılacağız"

Kasapoğlu, fethin karanlıktan aydınlığa çıkış olduğunu söyledi.

"Fetih adaleti öne çıkarmaktır. Fetih zulmün karşısında gerektiğinde eliyle gerektiğinde diliyle gerektiğinde kalbiyle var olmaktadır. Fetih gönüllere girmek demektir. Yaratılmışların en şereflisi insana değer vermek ve insan için gayret göstermektedir. İşte bu ruhla şanlı ecdadımızdan almış olduğumuz bu mukaddes emaneti, bu fethin kutlu sancağını yine hep birlikte millet olarak gençlerimizin öncülüğünde ilelebet payidar kılacağız. Ben bu vesileyle bu mukaddes şehri bize emanet eden fethi mübinin o kutlu müjdesine layık olan güzel kumandanı ve onun güzel askerlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum."

[Fotoğraf: İHA]

"Her alanda çıtayı yukarıya taşıyacağız"

Kasapoğlu, 9. Fetih Kupası ile spordaki varoluşu her alanda olduğu gibi yukarıya taşıdıklarını belirtti.

"Sadece birkaç branş değil her branşta iddiamız var. Daha önceleri sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında şampiyonalarda altın madalyayla bizleri temsil eden sporcularımız var. Ama dedik ya fetih ruhu iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıdır. İşte o ruhla, bilimde, sanatta, kültürde, sporda her alanda çıtayı yukarıya taşıyacağız. Bu anlamlı organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi ve Okçular Vakfı'nı tebrik ediyorum. Bu organizasyonda ter döken, gayret gösteren, farklı ülkelerden gelen değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı kupanın daha nice yıllar milletimizle ve İstanbul'umuzla buluşmasını temenni ediyorum."